Руни считает, что у Англии сильнейший подбор игроков на ЧМ-2022

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что Англия обладает сильнейшим подбором игроком среди всех 32 сборных на Чемпионате Мира в Катаре.

В свое время Руни был частью так называемого "золотого поколения" английской сборной, однако то поколение не добилось хоть сколько-нибудь значимых результатов.



Уэйн чувствует, что сейчас Англия обладает более классными игроками, и лишь центр обороны вызывает у наставника "Ди Си Юнайтед" беспокойство.



"Англия обладает одним из, если не самым сильным подбором игроком. Крайние защитники, полузащитники, атакующие игроки — каждая линия сильна".



"Единственная зона, которая не так сильна, как у некоторых других сборных, это центральные защитники. Прежде мы обладали здесь игроками мирового уровня вроде Рио Фердинанда и Джона Терри".



"Если вы посмотрите на Рахима Стерлинга, Харри Кейна, Фила Фодена, Джека Грилиша и Букайо Сака, то поймете, что прежде у нас еще никогда не было такого хорошего выбора", — цитирует Руни The Sun.