Англичане отрабатывают пенальти по пустым воротам

Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл поведал, что игроки сборной Англии отрабатывают пенальти на тренировках без голкиперов на воротах.

В прошлом году англичане допустили три осечки в серии послематчевых пенальти против Италии в финале Евро-2020, из-за чего остались без трофея.



На сей раз англичане уделяют повышенное внимание этому компоненту, нанося удары с 11-метровой отметки по пустым воротам.



"Это могло бы быть вредно, если бы они отрабатывали пенальти против вратарей, потому что тогда мы бы начали узнавать, в какую сторону они будут бить".



"Если я знаю, куда ты пробьешь семь раз из 10, и начну жульничать, заранее двигаясь в нужный угол и начиная отражать мячи, тогда ты можешь начать переживать".



"У нас это называется "отрабатывание навыков", угловые мы тоже разыгрываем при пустых воротах. В данный момент парни просто работают над техникой", — цитирует Рамсдейла The Sun.