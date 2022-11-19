"Юнайтед" увеличит зарплату Гарначо в 10 раз

"Манчестер Юнайтед" собирается предложить своему вингеру Алехандро Гарначо новый контракт с увеличенной в 10 раз зарплатой.

Гарначо внезапно ворвался в планы главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага в этом сезоне, забив два гола и отдав две результативные передачи в четырех последних матчах.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, теперь "красные дьяволы" хотят наградить Алехандро новой сделкой на улучшенных условиях. Переговоры с представителями 18-летнего аргентинца уже стартовали.



Утверждается, что клуб с "Олд Траффорд" собирается увеличить недельную зарплату Гарначо с нынешних 5,000 до 50,000 фунтов, что больше соответствует члену первой команды Премьер-Лиги.



За ситуацией вокруг Гарначо, который был куплен "Юнайтед" у "Атлетико" за 450,000 фунтов в августе 2020, внимательно наблюдают "Реал" и "Барселона", мечтающие переманить талантливого юниора.