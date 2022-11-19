Три клуба проявили интерес к Соарешу
"Фулхэм", "Байер" и "Вильярреал" заинтересованы в крайнем защитнике "Арсенала" Седрике Соареше.
В этом сезоне Соареш является только третьим выбором главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты справа в обороне, проигрывая конкуренцию Бену Уайту и Такехиро Томиясу.
Достаточно сказать, что в этом сезоне Премьер-Лиги 31-летний португалец отметился лишь двумя появлениями на замену.
Как сообщает ESPN, "канониры" открыты к продаже Соареша в зимнее трансферное окно по правильной цене, и уже несколько клубов проявили свой интерес к Седрику.
19.11.2022 18:00
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