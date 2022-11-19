Три клуба проявили интерес к Соарешу

"Фулхэм", "Байер" и "Вильярреал" заинтересованы в крайнем защитнике "Арсенала" Седрике Соареше.

В этом сезоне Соареш является только третьим выбором главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты справа в обороне, проигрывая конкуренцию Бену Уайту и Такехиро Томиясу.



Достаточно сказать, что в этом сезоне Премьер-Лиги 31-летний португалец отметился лишь двумя появлениями на замену.



Как сообщает ESPN, "канониры" открыты к продаже Соареша в зимнее трансферное окно по правильной цене, и уже несколько клубов проявили свой интерес к Седрику.