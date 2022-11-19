Ван Дейк назвал Фирмино своим лучшим партнером по "Ливерпулю"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк назвал нападающего Роберто Фирмино в качестве лучшего партнера, с которым ему довелось поиграть на клубном уровне.

Ван Дейк является оплотом обороны "Ливерпуля" с момента перехода в мерсисайдский клуб из "Саутгемптона" в январе 2018. С тех пор — не без помощи Фирмино — "красные" выиграли каждый большой трофей, включая Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.



До перехода в "Ливерпуль" Ван Дейку также довелось поиграть против Фирмино, поэтому Виргил знает, как тяжело остановить Роберто, и даже готов назвать бразильца своим лучшим одноклубником.



"Я бы сказал, что в "Ливерпуле" это Бобби Фирмино. Я знаю, насколько сложно играть против него, будучи защитником, потому что он глубоко опускается".



"Я бы мог назвать не только его, но Мо Салаха, Садио Мане, Тиаго (Алькантару). С этими парнями приятно вместе играть", — цитирует Ван Дейка Daily Mail.