Ван Дейк назвал Фирмино своим лучшим партнером по "Ливерпулю"

Роберто Фирмино и Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк назвал нападающего Роберто Фирмино в качестве лучшего партнера, с которым ему довелось поиграть на клубном уровне.

Ван Дейк является оплотом обороны "Ливерпуля" с момента перехода в мерсисайдский клуб из "Саутгемптона" в январе 2018. С тех пор — не без помощи Фирмино — "красные" выиграли каждый большой трофей, включая Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.

До перехода в "Ливерпуль" Ван Дейку также довелось поиграть против Фирмино, поэтому Виргил знает, как тяжело остановить Роберто, и даже готов назвать бразильца своим лучшим одноклубником.

"Я бы сказал, что в "Ливерпуле" это Бобби Фирмино. Я знаю, насколько сложно играть против него, будучи защитником, потому что он глубоко опускается".

"Я бы мог назвать не только его, но Мо Салаха, Садио Мане, Тиаго (Алькантару). С этими парнями приятно вместе играть", — цитирует Ван Дейка Daily Mail.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 374

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. true-manc 19.11.2022 16:34 # true-manc
    фирмина, видимо, своими отполированными зубками хорошо покусывает пикантные места ван дилды в экстазе, поетому лучший половой партнер для неё, другие так не могут

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: