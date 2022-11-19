Игроки сборной Англии побрили ноги перед ЧМ-2022

Ноги Игроки сборной Англии гладко побрили свои ноги в преддверии Чемпионата Мира в Катаре.

Сразу несколько игроков английской сборной, включая защитников Бена Уайта из "Арсенала", Кирана Триппьера из "Ньюкасла" и Кайла Уолкера из "Манчестер Сити", были замечены на тренировках в Дохе с гладко выбритыми бедрами и голенями.

Как сообщает Daily Star, они поступили так для того, чтобы лучше стелиться в подкатах и для лучшего прилегания щитков. Кроме того, с гладкой кожей проще оборачивать область лодыжки лентой для дополнительной поддержки.

Такого рода прием не является чем-то новым в футболе. Еще легендарный Гари Линекер вспоминал, что они избавлялись от волос на ногах — правда, с помощью воска, а не бритвы.

Впрочем, некоторые игроки команды Гарета Саутгейта, включая плеймейкера "Сити" Джека Грилиша, решили играть с волосатыми ногами.


Метки сборная Англии, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2022 15:00

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  1. tosik 19.11.2022 15:13 # tosik
    А потом они побрили жопы и яйца друг другу

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  2. closer 19.11.2022 15:03 # closer
    прогрессивные чуваки, скоро жёппы бреть будут.

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