Игроки сборной Англии побрили ноги перед ЧМ-2022

Игроки сборной Англии гладко побрили свои ноги в преддверии Чемпионата Мира в Катаре.

Сразу несколько игроков английской сборной, включая защитников Бена Уайта из "Арсенала", Кирана Триппьера из "Ньюкасла" и Кайла Уолкера из "Манчестер Сити", были замечены на тренировках в Дохе с гладко выбритыми бедрами и голенями.



Как сообщает Daily Star, они поступили так для того, чтобы лучше стелиться в подкатах и для лучшего прилегания щитков. Кроме того, с гладкой кожей проще оборачивать область лодыжки лентой для дополнительной поддержки.



Такого рода прием не является чем-то новым в футболе. Еще легендарный Гари Линекер вспоминал, что они избавлялись от волос на ногах — правда, с помощью воска, а не бритвы.



Впрочем, некоторые игроки команды Гарета Саутгейта, включая плеймейкера "Сити" Джека Грилиша, решили играть с волосатыми ногами.