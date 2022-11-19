Маунт игнорирует спекуляции насчет своего будущего

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт заверил, что спекуляции насчет его будущего не смогут отвлечь его от выступления за сборную Англии на Чемпионате Мира в Катаре.

Пока 23-летний Маунт готовится к старту на ЧМ-2022, в прессе не утихают слухи о том, что переговоры Мейсона с "Челси" о новом контракте находятся в тупике.



Пресса также сообщала, что "Ливерпуль" и "Ювентус" проявляют интерес к Маунту, от действующего контракта которого остается только один год.



Однако сам Мейсон не переживает, потому что чувствует, что с юных лет научился игнорировать такого рода спекуляции.



"Я всегда был так сосредоточен на своей игре — еще со времен, когда был игроком академии. Я знаю, что сейчас внимание со стороны медиа гораздо выше, но я не отвлекаюсь на это. Я блокирую это", — цитирует Маунта Evening Standard.