Аке признался, что заставил жену родить раньше времени

Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке признался, что заставил свою жену родить раньше времени, чтобы присутствовать при появлении на свет своего первенца.

Только пять дней назад 27-летний Аке поделился в социальных сетях новостью о том, что у них с супругой родилась дочка.



По словам Натана, ребенок должен был появиться на свет позже, однако в таком случае он бы уже уехал на Чемпионат Мира в Катаре и увидел бы дочку только в декабре.



"Мы решили стимулировать рождение ребенка, чтобы я мог присутствовать на родах. Ребенок должен был появиться на свет 20-го числа, но тогда бы меня ни за что не было рядом. Поэтому роды состоялись прямо перед моим отъездом, я провел пару дней с ребенком, прежде чем отправился в сборную Голландии".



"Моей жене будет тяжело. Как и мне. Чемпионат Мира — это удивительное время, но вот так оставлять их было сложно. Это не идеально, но, по крайней мере, я присутствовал при родах. Я все делаю в последний момент. Даже когда я переходил в "Сити", это случилось спустя пару дней, как я обвенчался", — сообщил Аке The Telegraph.