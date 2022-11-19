Сака оплатил операции 120 детям из Нигерии

Букайо Сака Вингер "Арсенала" Букайо Сака оплатил операции 120 больнным детям из Нигерии.

Объединившись с благотворительным фондом BigShoe, 21-летний Сака оказал неоценимую помощь больным детям из Кано, второго крупнейшего города Нигерии.

Как сообщает talkSPORT, все 120 детей, страдавшие от грыж и опухолей мозга, были успешно прооперированы в течение прошлого месяца.

Несмотря на то, что Сака родился в Лондоне и выступает за сборную Англии, его папа и мама являются выходцами из Нигерии, поэтому проблемы этой африканской страны совершенно не чужды Букайо.

"Я чувствую, что мне повезло быть в этом положении, когда я могу облегчить и улучшить жизни детей с помощью этих операций. Я по-прежнему чувствую сильную связь с Нигерией".

"Мне очень важно использовать свои возможности, чтобы оказать позитивное влияние там, где я это могу сделать. Я хочу поблагодарить всю команду BigShoe за то, что это стало возможным", — сообщил Сака.


Метки Арсенал, Сака

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2022 12:00

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  1. closer 19.11.2022 12:27 # closer
    Молодец!

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  2. true-manc 19.11.2022 12:20 # true-manc
    болван, нафига грыжи всякие лечить, лучше бы 120 операций по увеличению груди сделал каким-нибудь девочкам, которым от природы не повезло, вот это был бы поступок настоящего мужчины

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  3. gameboy 19.11.2022 12:10 # gameboy
    В свои 21 поумней Лэмпарда выглядит на пике.

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  4. gunars 19.11.2022 12:03 # gunars
    Батыр!

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