Сака оплатил операции 120 детям из Нигерии
Вингер "Арсенала" Букайо Сака оплатил операции 120 больнным детям из Нигерии.
Объединившись с благотворительным фондом BigShoe, 21-летний Сака оказал неоценимую помощь больным детям из Кано, второго крупнейшего города Нигерии.
Как сообщает talkSPORT, все 120 детей, страдавшие от грыж и опухолей мозга, были успешно прооперированы в течение прошлого месяца.
Несмотря на то, что Сака родился в Лондоне и выступает за сборную Англии, его папа и мама являются выходцами из Нигерии, поэтому проблемы этой африканской страны совершенно не чужды Букайо.
"Я чувствую, что мне повезло быть в этом положении, когда я могу облегчить и улучшить жизни детей с помощью этих операций. Я по-прежнему чувствую сильную связь с Нигерией".
"Мне очень важно использовать свои возможности, чтобы оказать позитивное влияние там, где я это могу сделать. Я хочу поблагодарить всю команду BigShoe за то, что это стало возможным", — сообщил Сака.
19.11.2022 12:00
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Последние комментарии:
Молодец!
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болван, нафига грыжи всякие лечить, лучше бы 120 операций по увеличению груди сделал каким-нибудь девочкам, которым от природы не повезло, вот это был бы поступок настоящего мужчины
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В свои 21 поумней Лэмпарда выглядит на пике.
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Батыр!
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