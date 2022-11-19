Сака оплатил операции 120 детям из Нигерии

Вингер "Арсенала" Букайо Сака оплатил операции 120 больнным детям из Нигерии.

Объединившись с благотворительным фондом BigShoe, 21-летний Сака оказал неоценимую помощь больным детям из Кано, второго крупнейшего города Нигерии.



Как сообщает talkSPORT, все 120 детей, страдавшие от грыж и опухолей мозга, были успешно прооперированы в течение прошлого месяца.



Несмотря на то, что Сака родился в Лондоне и выступает за сборную Англии, его папа и мама являются выходцами из Нигерии, поэтому проблемы этой африканской страны совершенно не чужды Букайо.



"Я чувствую, что мне повезло быть в этом положении, когда я могу облегчить и улучшить жизни детей с помощью этих операций. Я по-прежнему чувствую сильную связь с Нигерией".



"Мне очень важно использовать свои возможности, чтобы оказать позитивное влияние там, где я это могу сделать. Я хочу поблагодарить всю команду BigShoe за то, что это стало возможным", — сообщил Сака.