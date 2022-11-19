"Реал" не будет платить 130 млн. фунтов за Беллингема
"Реал" не собирается платить 130 миллионов фунтов за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.
Беллингем вызывает огромный интерес у английских грандов вроде "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси", и "Реал" видится главным конкурентом грандов Премьер-Лиги.
Испанское издание Sport и вовсе называет Джуда трансферной целью номер один команды Карло Анчелотти на следующее лето, однако в Мадриде находят озвучиваемую прессой цену в 130 млн. фунтов завышенной.
Интерес к Беллингему также проявляют ПСЖ и "Бавария", однако прежде 19-летний игрок сборной Англии ушел решил, что либо отправится в "Реал", либо вернется на родину.
19.11.2022 11:00
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Хз даже кто хуже , де цонг или джедай этот.
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Наши заплатят за очередную переоцененку которая под предводительством гениальных управляющих превратиться в тыкву
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