"Реал" не будет платить 130 млн. фунтов за Беллингема

"Реал" не собирается платить 130 миллионов фунтов за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

Беллингем вызывает огромный интерес у английских грандов вроде "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси", и "Реал" видится главным конкурентом грандов Премьер-Лиги.



Испанское издание Sport и вовсе называет Джуда трансферной целью номер один команды Карло Анчелотти на следующее лето, однако в Мадриде находят озвучиваемую прессой цену в 130 млн. фунтов завышенной.



Интерес к Беллингему также проявляют ПСЖ и "Бавария", однако прежде 19-летний игрок сборной Англии ушел решил, что либо отправится в "Реал", либо вернется на родину.