Пети объяснил, почему Англия не выиграет ЧМ-2022

Бывший полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети уверен, что сборная Англии не выиграет Чемпионат Мира в Катаре.

В интервью Daily Mirror Пети назвал своим фаворитом Бразилию, также высоко оценив шансы Аргентины на успех в Катаре.



А вот насчет шансов Англии, как и своей родной Франции, Эмманюэль скептичен.



"Почему Англия не добьется успеха? Англия похожа на Францию — мы обладает классными игроками, классной командой и знаем, что будем сражаться до последнего. У нас шесть шансы, но у нас одинаковые проблемы — у Англии отсутствует слишком много игроков в защите".



"Ранее я разговаривал с одним из ваших коллег. Я спросил его: "Можешь назвать, с какой линией обороны будет играть Англия? Будет ли играть Магуайр? Кто будет играть правого защитника? Будете вы играть в три защитника или в четыре?" Вот вы можете ответить на эти вопросы? У меня нет ответов".



"То же самое у нас. Вчера я увидел, что у нас в заявке только шесть полузащитников. Контроль над центром поля — это ключ к победе в матче. Без Погба и Канте наша полузащита потеряла 75 процентов. Это напоминает мне 2002 год, когда мы лишились Зидана и Робера Пиреса перед Чемпионатом Мира", — сообщил Пети.