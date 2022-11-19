Руни: "Месси лучше, чем Роналду"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни поставил своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду ниже Лионеля Месси.

В своем недавнем интервью Пирсу Моргану Роналду очень резко высказался насчет Руни, даже коснувшись внешности Уэйна.



Словно отвечая на это, Руни заявил, что не может назвать Криштиану лучшим футболистом всех времен.



"У каждого свое мнение насчет Месси и Роналду, но я много раз говорил, что считаю Месси лучшим".



"Я посмотрел много видео с Диего Марадоной, который был похожим игроком, но Месси лучше. У него есть все — я имею ввиду то, как он контролирует игру, его дриблинг, его результативные передачи, тогда как Роналду больше является бомбардиром".



"Если Месси или Роналду выиграют Чемпионат Мира, это стало бы замечательной историей для футбола. Как я слышал, некоторые аргентинские игроки говорят, что хотят сделать это ради Месси. Это безумие — и это может только увеличить давление на них", — сообщил Руни The Times.