Почеттино объяснил, почему так и не возглавил МЮ

Бывший главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино объяснил, почему он так и не получил работу в "Манчестер Юнайтед".

В предыдущие годы Почеттино неоднократно сватали в "Юнайтед". Последний раз это было только в прошлом сезоне, когда "красные дьяволы" искали замену уволенному Оле Гуннару Сульшеру.



Однако в тот момент Маурисио был трудоустроен в ПСЖ, и выбор "Юнайтед" пал на Эрика Тен Хага.



Рассуждая об этой упущенной возможности, Почеттино намекает, что еще надеется получить приглашение от "дьяволов" в будущем.



"В футболе важен момент времени. Чтобы ваш брак случился, должен выпасть правильный момент. Иногда это лишь вопрос времени. Я не верю, что этот поезд проезжает мимо тебя только раз", — цитирует Почеттино Daily Mirror.