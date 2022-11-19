"Арсенал" близок к новому контракту с Сака

Букайо Сака "Арсенал" близок к подписанию нового долгосрочного контракта со своим вингером Букайо Сака.

Сейчас от действующего контракта, который Сака подписал в июле 2020, остается только полтора года, и вот уже много месяцев "Арсенал" пытается склонить Букайо к продлению сотрудничества.

По информации Football Insider, за последнее время сторонам удалось значительно продвинуться в переговорах, и лондонский клуб уже сообщил своим спонсорам, что новая сделка с Сака практически согласована.

По всей видимости, заключительные формальности будут улажены после возращение Сака с Чемпионата Мира в Катаре. Дома Букайо ждет пятилетний контракт с зарплатой почти в 200,000 фунтов в неделю.

Таким образом, 21-летний англичанин встанет в один ряд с Габриэлем Жезусом и Томасом Партеем, которые являются самыми высокооплачиваемыми игроками "Арсенала" сейчас.


Метки Арсенал, контракты, Сака

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2022 07:00

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