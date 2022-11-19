"Арсенал" близок к новому контракту с Сака

"Арсенал" близок к подписанию нового долгосрочного контракта со своим вингером Букайо Сака.

Сейчас от действующего контракта, который Сака подписал в июле 2020, остается только полтора года, и вот уже много месяцев "Арсенал" пытается склонить Букайо к продлению сотрудничества.



По информации Football Insider, за последнее время сторонам удалось значительно продвинуться в переговорах, и лондонский клуб уже сообщил своим спонсорам, что новая сделка с Сака практически согласована.



По всей видимости, заключительные формальности будут улажены после возращение Сака с Чемпионата Мира в Катаре. Дома Букайо ждет пятилетний контракт с зарплатой почти в 200,000 фунтов в неделю.



Таким образом, 21-летний англичанин встанет в один ряд с Габриэлем Жезусом и Томасом Партеем, которые являются самыми высокооплачиваемыми игроками "Арсенала" сейчас.