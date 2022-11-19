Поттер не хочет видеть Роналду в "Челси"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер не хочет приглашать нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в свою команду.

Накануне стало известно, что "Юнайтед" инициировал процедуру расторжения контракта с Роналду из-за скандального интервью 37-летнего португальца Пирсу Моргану.



Не исключено, что именного этого и добивался Криштиану, потому что его агент Жорже Мендеш заранее начал искать новое пристанище для своего звездного клиента в преддверии открытия зимнего трансферного окна.



Как утверждает Daily Mail, среди клубов, к которым обратился Мендеш, значится "Челси", чей владелец Тодд Бели состоит в хороших отношениях с Жорже и был заинтересован в приглашении Роналду еще минувшим летом.



Тогда, летом, трансфер Роналду был заблокирован Томасом Тухелем, но и сменивший его в сентябре Поттер не хочет видеть в своей команде Криштиану, даже если тот будет доступен свободным агентом.



Сам Роналду отчаянно жаждет подыскать себе клуб из Лиги Чемпионов, где Лионель Месси из ПСЖ находится всего в 11 голах от его рекорда в 140 забитых мячей.



Среди прочих клубов, которым Мендеш предложил услуги Роналду, называются "Ньюкасл", "Бавария", "Спортинг" и "Наполи".