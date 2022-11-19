Ван дер Сар оценил игру Де Хеа

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Эдвин Ван дер Сар оценил игру первого номера "красных дьяволов" Давида Де Хеа.

В 2011 году именно Де Хеа сменил Ван дер Сара на воротах "Юнайтед". Свой заключительный матч за "дьяволов" — финал Лиги Чемпионов против "Барселоны" — Эдвин сыграл, когда ему был почти 41 год.



Ван дер Сар весьма доволен своим преемником, но считает, что 32-летний испанец может улучшить игру в пас, чтобы помочь своей команде эффективнее выходить из обороны.



"Давид выступает великолепным образом. Он сменил меня в 2011 году, сейчас на дворе 2022 — он отыграл 11 лет и пять раз становился лучшим игроком сезона".



"Да, он определенного рода голкипер, он очень хорош в определенных вещах и чуть похуже в других. Никто не идеален".



"Но он все еще молод. Он совершенствуется. Это также связано с полевыми игроками и тем, каким образом хочет играть тренер, каким образом они хотят выходить с мячом из оборонительных зон. Думаю, в плане действий в воротах к Давиду нет никаких претензий".



"Современные голкиперы удивительных тем, как они владеют левой ногой и правой ногой. Алиссон и Эдерсон — два отличных примера, они оба способны идеально точно доставить мяч в нужную точку. Моя игра была больше заточена на выходы из штрафной и перехваты мяча. Они же являются почти 11-м полевым игроком", — сообщил Ван дер Сар The Athletic.