Роналду намекнул на переход в ПСЖ к Месси

Лионель Месси и Криштиану Роналду Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду дал понять, что открыт к переходу в ПСЖ.

Именно за ПСЖ выступает Лионель Месси, чье соперничество с Роналду было символом испанской Ла Лиги на протяжении многих лет.

И хотя Месси и Роналду принято противопоставлять друг другу, Криштиану преисполнен уважения к Лионелю и допускает, что они станут одноклубниками.

"В футболе возможно всякое. Почему нет? Несомненно. Они бы продали много футболок".

"Он удивительный игрок. Волшебный игрок. Высший уровень".

"Мы с ним делили вершину на протяжении 16 лет. Представьте — 16 лет".

"У меня отличные отношения с ним. Я не его друг в плане того, что значит дружба, и он не бывает у меня в гостях, не звонит по телефону. Но он как партнер по команде для меня".

"Он тот парень, которого я по-настоящему уважаю, особенно учитывая то, как он всегда высказывается обо мне".

"То же самое с его женой, которая из Аргентины. Моя подруга тоже из Аргентины".

"Я могу сказать только замечательные вещи насчет Месси. Он отличный парень, который добился всего в футболе", — сообщил Роналду в телешоу TalkTV.


Метки Манчестер Юнайтед, Месси, ПСЖ, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2022 23:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 18.11.2022 23:23 # suddenly
    Представляю, как Месси, Роналду, Мбаппе и Неймар ходят пешком, когда вся остальная команда обороняется.

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