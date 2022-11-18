Роналду намекнул на переход в ПСЖ к Месси
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду дал понять, что открыт к переходу в ПСЖ.
Именно за ПСЖ выступает Лионель Месси, чье соперничество с Роналду было символом испанской Ла Лиги на протяжении многих лет.
И хотя Месси и Роналду принято противопоставлять друг другу, Криштиану преисполнен уважения к Лионелю и допускает, что они станут одноклубниками.
"В футболе возможно всякое. Почему нет? Несомненно. Они бы продали много футболок".
"Он удивительный игрок. Волшебный игрок. Высший уровень".
"Мы с ним делили вершину на протяжении 16 лет. Представьте — 16 лет".
"У меня отличные отношения с ним. Я не его друг в плане того, что значит дружба, и он не бывает у меня в гостях, не звонит по телефону. Но он как партнер по команде для меня".
"Он тот парень, которого я по-настоящему уважаю, особенно учитывая то, как он всегда высказывается обо мне".
"То же самое с его женой, которая из Аргентины. Моя подруга тоже из Аргентины".
"Я могу сказать только замечательные вещи насчет Месси. Он отличный парень, который добился всего в футболе", — сообщил Роналду в телешоу TalkTV.
18.11.2022 23:00
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Представляю, как Месси, Роналду, Мбаппе и Неймар ходят пешком, когда вся остальная команда обороняется.
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