Роналду намекнул на переход в ПСЖ к Месси

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду дал понять, что открыт к переходу в ПСЖ.

Именно за ПСЖ выступает Лионель Месси, чье соперничество с Роналду было символом испанской Ла Лиги на протяжении многих лет.



И хотя Месси и Роналду принято противопоставлять друг другу, Криштиану преисполнен уважения к Лионелю и допускает, что они станут одноклубниками.



"В футболе возможно всякое. Почему нет? Несомненно. Они бы продали много футболок".



"Он удивительный игрок. Волшебный игрок. Высший уровень".



"Мы с ним делили вершину на протяжении 16 лет. Представьте — 16 лет".



"У меня отличные отношения с ним. Я не его друг в плане того, что значит дружба, и он не бывает у меня в гостях, не звонит по телефону. Но он как партнер по команде для меня".



"Он тот парень, которого я по-настоящему уважаю, особенно учитывая то, как он всегда высказывается обо мне".



"То же самое с его женой, которая из Аргентины. Моя подруга тоже из Аргентины".



"Я могу сказать только замечательные вещи насчет Месси. Он отличный парень, который добился всего в футболе", — сообщил Роналду в телешоу TalkTV.