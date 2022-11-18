Коло Туре близок к назначению в "Уигане"

Бывший защитник "Арсенала" и "Манчестер Сити" Коло Туре близок к назначению главным тренером "Уигана".

В данный момент Туре трудится помощником главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса, которому он ассистировал еще в "Селтике".



Однако Daily Star сообщает, что вскоре дуэт Роджерса и Туре может распасться, потому что Коло находится на пороге обретения своей первой самостоятельной работы на тренерском поприще.



Сообщается, что владелец "Уигана" Талал Аль Хаммад уже прилетел в Лондон, чтобы утвердить назначение 41-летнего камерунца.



Примечательно, что клуб Чемпионшипа предложил эту работу Коло после того, как от от нее отказался его младший брат Яя, который предпочел остаться тренером в академии "Тоттенхэма".