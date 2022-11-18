Коло Туре близок к назначению в "Уигане"

Коло Туре Бывший защитник "Арсенала" и "Манчестер Сити" Коло Туре близок к назначению главным тренером "Уигана".

В данный момент Туре трудится помощником главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса, которому он ассистировал еще в "Селтике".

Однако Daily Star сообщает, что вскоре дуэт Роджерса и Туре может распасться, потому что Коло находится на пороге обретения своей первой самостоятельной работы на тренерском поприще.

Сообщается, что владелец "Уигана" Талал Аль Хаммад уже прилетел в Лондон, чтобы утвердить назначение 41-летнего камерунца.

Примечательно, что клуб Чемпионшипа предложил эту работу Коло после того, как от от нее отказался его младший брат Яя, который предпочел остаться тренером в академии "Тоттенхэма".


Метки Лестер, тренеры, Туре, Уиган

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2022 22:00

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  1. arrogant-frog 18.11.2022 22:27 # arrogant-frog
    Играл и учился Коля у лучших. Надеюсь, из него выйдет годный тренер.
    Удачи ему!

    PS Он не камерунец, а ивуариец

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