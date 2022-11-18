Вернер подтвердил, что владельцы собираются продать "Ливерпуль"

Том Вернер Президент "Ливерпуля" Том Вернер подтвердил, что Fenway Sports Group собирается продать клуб целиком.

Когда на прошлой неделе компания FSG объявила, что "открыта к новым акционерам", оставалось догадываться, идет речь о продаже доли в "Ливерпуле" или клуба целиком.

В интервью Boston Globe Вернер дал понять, что он и Джон Генри ищут именно покупателя на весь клуб, однако делают это без спешки.

"Мы рассматриваем продажу, но без спешки и не устанавливаем сроки. Насколько мне известно, мы продолжаем вести дела, как обычно".

"Мы можем еще довольно долго вести клуб вперед", — сообщил Вернер.


Метки FSG, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2022 21:00

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  1. gunars 18.11.2022 22:02 # gunars
    Очередной мешок будет)

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  2. kellborn 18.11.2022 21:05 # kellborn
    Владельцы Ливерпуля только думают продать клуб, а ты УЖЕ можешь продать Месси, Мбаппе и Неймара.
    Заходи в лучшую Fantasy лигу СНГ!
    https://play.fifa.com/fantasy-classic/join-league/8GK5DRME

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