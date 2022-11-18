Вернер подтвердил, что владельцы собираются продать "Ливерпуль"

Президент "Ливерпуля" Том Вернер подтвердил, что Fenway Sports Group собирается продать клуб целиком.

Когда на прошлой неделе компания FSG объявила, что "открыта к новым акционерам", оставалось догадываться, идет речь о продаже доли в "Ливерпуле" или клуба целиком.



В интервью Boston Globe Вернер дал понять, что он и Джон Генри ищут именно покупателя на весь клуб, однако делают это без спешки.



"Мы рассматриваем продажу, но без спешки и не устанавливаем сроки. Насколько мне известно, мы продолжаем вести дела, как обычно".



"Мы можем еще довольно долго вести клуб вперед", — сообщил Вернер.