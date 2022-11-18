Ван дер Сар подтвердил, что отказался продать Мартинеса в "Арсенал"

Исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар подтвердил, что отклонил предложение "Арсенала" о покупке защитника Лисандро Мартинеса минувшим летом.

Как известно, минувшим летом Мартинес перебрался в "Манчестер Юнайтед" за 56.7 млн. фунтов. Однако первым насчет аргентинца обратился именно "Арсенал", чье предложение показалось недостаточным для Ван дер Сара.



"Они (Мартинес и Антони) хорошие игроки. Эрик (Тен Хаг) знает их, они хорошо подходят для его игрового стиля. Он хотел игроков, мы не хотели терять их... Поэтому ты назначаешь высокую цену за них".



"Когда ты хочешь заполучить игрока, ты, наверное, должен слегка переплатить. На мой взгляд, переговоры с Ричардом Арнольдом и Джоном Мерто были справедливыми, вот и все".



"Арсенал" обратился чуть раньше насчет Лисандро, но это была та сумма, на которую мы сказали: "Спасибо вам большое за предложение, но мы предпочтем сохранить игрока, нежели начнем переговоры".



"В случае с "Юнайтед" было немного по-другому. За последние годы у нас было много переговоров: Дейли Блинд, Донни Ван де Бек. Моя работа в том, чтобы принимать лучшие решения для "Аякса", — сообщил Ван дер Сар The Athletic.