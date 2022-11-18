Руни прокомментировал интервью Роналду

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни впервые прокомментировал скандальное интервью нападающего "красных дьяволов" Криштиану Роналду.

В своем интервью Пирсу Моргану Роналду очень резко отреагировал на совет Руни слушаться главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, обвинив Уэйна в зависти. Криштиану даже сказал, что он выглядит лучше своего бывшего одноклубника.



Руни на такие слова по поводу своей внешности обижаться не стал, оставив "Юнайтед" право принять меры в отношении бунтаря.



"Криштиану — великолепный игрок. Как я уже говорил, они с Месси являются двумя, возможно, лучшими игроками в истории футбола".



"Повторюсь, сказанное мной — это не критика. Криштиану переживает из-за этого, и ему сложно с этим совладать. Как вы знаете, он дал интервью, о котором говорят везде".



"Некоторые его комментарии кажутся странными, но я уверен "Манчестер Юнайтед" разберется с этим и примет меры", — сообщил Руни CNN.