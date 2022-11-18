Роналду подтвердил, что отклонил предложение из Саудовской Аравии

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду подтвердил, что он отклонил предложение из Саудовской Аравии минувшим летом.

Минувшим летом ходили упорные слухи, что неназванный клуб из Саудовской Аравии предложил Роналду двухлетний контракт стоимостью 350 миллионов евро (305 млн. фунтов).



Оказывается, это было правдой — в отличие от многих других историй насчет ухода Криштиану из "Юнайтед".



"Это правда, да, это правда. В тот момент я ответил отказом, да".



"Медиа рассказывали так много чепухи. У Жорже Мендеша более 100 игроков, которые переходят в "Челси" и "Арсенал", но они только и говорят о Криштиану и о том, что меня вновь кому-то предложили".



"Давайте будем честны. Кто игрок с самой высокой в истории Премьер-Лиги зарплатой? Это я, в свои 37 лет".



"Медиа сватали меня даже в "Спортинг" и "Наполи". Я буду честен с вами, не так много клубов мне подходят, но от оставшихся я получил много предложений".



"Однако пресса продолжала говорить чепуху о том, что никто не хочет меня, и это полная ложь".



"Кроме того, я был счастлив здесь и был мотивирован провести отличный сезон. А они продолжали повторять, что никто не хочет Криштиану".



"Как можно не хотеть игрока, который забил 32 гола в прошлом году, включая за сборную?" — сообщил Роналду в интервью Пирсу Моргану.