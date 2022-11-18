МЮ инициировал расторжение контракта с Роналду

Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" инициировал процедуру расторжения контракта со своим нападающим Криштиану Роналду.

Накануне в эфир вышла вторая часть резонансного интервью Роналду Пирсу Моргану. Предварительно проконсультировавшись с юристами, "Юнайтед" отреагировал на это официальным заявлением.

"Этим утром "Манчестер Юнайтед" инициировал надлежащие шаги в ответ на интервью Криштиану Роналду. Мы не будем делать дополнительных комментариев, пока этот процесс не завершится", — сообщили "красные дьяволы" в пятницу.

По информации The Guardian, "Юнайтед" собирается расторгнуть контракт Роналду с зарплатой около 500,000 фунтов в неделю, а также "дьяволы" намерены судиться с 37-летним португальцем.

По всей видимости, на "Олд Траффорд" решили, что своими резкими высказыванием Роналду не только дал повод для прекращения контракта, но и нанес ущерб клубу и его репутации, и теперь "дьяволы" постараются получить компенсацию за это.

The Guardian добавляет, что Криштиану было сказано не возвращаться на тренировочную базу "Юнайтед" в Каррингтоне после Чемпионата Мира в Катаре.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1004

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. iskander8sg 18.11.2022 17:37 # iskander8sg
    Обожаю читать экспердов из других стран, которые пишут как и сто в Украине, при этом не бывав в ней ни разу.

    На этот случай есть тест.
    Какой город в западной Украине имеет количество русскоговорящего населения, в процентном соотношении как в Херсоне или Запорожье?

    Источник: http://fapl.ru/posts/96845/?c=1

    (ответить)

  2. superglor 18.11.2022 17:34 # superglor
    Роналду популярнее любого МЮ. Про МЮ все забудут, а Роналду останется в истории навсегда.

    (ответить)

  3. true-manc 18.11.2022 17:32 # true-manc
    кристина просто обкончала дьяволят))) как ни крути, а сосальдовна легендарная бэйба

    (ответить)

  4. true-manc 18.11.2022 17:30 # true-manc
    ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ

    (ответить)

  5. breadpeat 18.11.2022 17:28 # breadpeat
    Как все прошло, Криш?

    (ответить)

  6. gameboy 18.11.2022 17:26 # gameboy
    Кристина пыталась помочь своему клубу, а сделала только хуже.
    Women Ah ha

    (ответить)

  7. narcot 18.11.2022 17:23 # narcot
    сосальдо не придумал ничего нового и назвал празднование херсонцев "фейковым"

    Это он сказал прячась где-то под границей с Крымом, будучи на низком старте, потому-что чует, что и там его задняя часть скоро подгорит.

    (ответить)

  8. deveen 18.11.2022 17:16 # deveen
    Вангую, что после ЧМ будет ныть, что не добился лучших результатов потому, что расстроился из-за расторжения контракта с МЮ. Вечно ныть - это призвание

    (ответить)

  9. gerrard08 18.11.2022 17:04 # gerrard08
    Будет орейро если в итоге они выплатят ему остаток зп)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: