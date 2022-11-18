МЮ инициировал расторжение контракта с Роналду

"Манчестер Юнайтед" инициировал процедуру расторжения контракта со своим нападающим Криштиану Роналду.

Накануне в эфир вышла вторая часть резонансного интервью Роналду Пирсу Моргану. Предварительно проконсультировавшись с юристами, "Юнайтед" отреагировал на это официальным заявлением.



"Этим утром "Манчестер Юнайтед" инициировал надлежащие шаги в ответ на интервью Криштиану Роналду. Мы не будем делать дополнительных комментариев, пока этот процесс не завершится", — сообщили "красные дьяволы" в пятницу.



По информации The Guardian, "Юнайтед" собирается расторгнуть контракт Роналду с зарплатой около 500,000 фунтов в неделю, а также "дьяволы" намерены судиться с 37-летним португальцем.



По всей видимости, на "Олд Траффорд" решили, что своими резкими высказыванием Роналду не только дал повод для прекращения контракта, но и нанес ущерб клубу и его репутации, и теперь "дьяволы" постараются получить компенсацию за это.



The Guardian добавляет, что Криштиану было сказано не возвращаться на тренировочную базу "Юнайтед" в Каррингтоне после Чемпионата Мира в Катаре.