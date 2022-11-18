МЮ инициировал расторжение контракта с Роналду
"Манчестер Юнайтед" инициировал процедуру расторжения контракта со своим нападающим Криштиану Роналду.
Накануне в эфир вышла вторая часть резонансного интервью Роналду Пирсу Моргану. Предварительно проконсультировавшись с юристами, "Юнайтед" отреагировал на это официальным заявлением.
"Этим утром "Манчестер Юнайтед" инициировал надлежащие шаги в ответ на интервью Криштиану Роналду. Мы не будем делать дополнительных комментариев, пока этот процесс не завершится", — сообщили "красные дьяволы" в пятницу.
По информации The Guardian, "Юнайтед" собирается расторгнуть контракт Роналду с зарплатой около 500,000 фунтов в неделю, а также "дьяволы" намерены судиться с 37-летним португальцем.
По всей видимости, на "Олд Траффорд" решили, что своими резкими высказыванием Роналду не только дал повод для прекращения контракта, но и нанес ущерб клубу и его репутации, и теперь "дьяволы" постараются получить компенсацию за это.
The Guardian добавляет, что Криштиану было сказано не возвращаться на тренировочную базу "Юнайтед" в Каррингтоне после Чемпионата Мира в Катаре.
18.11.2022 17:00
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Обожаю читать экспердов из других стран, которые пишут как и сто в Украине, при этом не бывав в ней ни разу.
На этот случай есть тест.
Какой город в западной Украине имеет количество русскоговорящего населения, в процентном соотношении как в Херсоне или Запорожье?
Источник: http://fapl.ru/posts/96845/?c=1
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Роналду популярнее любого МЮ. Про МЮ все забудут, а Роналду останется в истории навсегда.
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кристина просто обкончала дьяволят))) как ни крути, а сосальдовна легендарная бэйба
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ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
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Как все прошло, Криш?
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Кристина пыталась помочь своему клубу, а сделала только хуже.
Women Ah ha
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сосальдо не придумал ничего нового и назвал празднование херсонцев "фейковым"
Это он сказал прячась где-то под границей с Крымом, будучи на низком старте, потому-что чует, что и там его задняя часть скоро подгорит.
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Вангую, что после ЧМ будет ныть, что не добился лучших результатов потому, что расстроился из-за расторжения контракта с МЮ. Вечно ныть - это призвание
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Будет орейро если в итоге они выплатят ему остаток зп)
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