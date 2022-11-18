Фоден объяснил, как собирается достичь мирового уровня

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден чувствует, что ему нужно проявить себя в сборной Англии, чтобы стать игроком мирового уровня.

В этом сезоне 22-летний Фоден является ключевым игроком "Сити", забив восемь голов. В сборной роль Фила гораздо менее значительная, и воспитанник "горожан" намерен это исправить с помощью ЧМ-2022 в Катаре.



"Я определенно должен забивать больше голов за сборную Англии. Я все еще учусь, все еще узнаю партнеров по команде. Надеюсь, Чемпионат Мира пойдет мне на пользу, и я смогу помочь команде голами".



"Игроки вроде Месси, Роналду или Мбаппе? В данный момент они находятся уровнем выше, нежели я, но я бы хотел думать, что однажды смогу достичь этого уровня. Важно предпринимать небольшие шаги в правильном направлении. Я просто хочу перенести свою клубную форму в сборную. В этом году я забивал много голов за клуб, и я хочу делать это в сборной".



"Нет, я бы определенно не назвал себя игроком мирового уровня. Я должен забивать в больших матчах и больших финалах, чтобы достичь мирового уровня. Я знаю, что способен на это, так что это то, к чему я стремлюсь", — сообщил Фоден The Telegraph.