"Арсенал" повысил Эду до спортивного директора
"Арсенал" впервые в своей истории назначил спортивного директора, доверив эту роль Эду.
С лета 2019 Эду трудился техническим директором "Арсенала". Вместе с главным тренером Микелем Артетой они значительно преобразили облик лондонского клуба, который сейчас лидирует в Премьер-Лиге.
Своей работой бразильский специалист заслужил повышение и теперь, помимо своих текущих обязанностей, возьмет под свой контроль академию, непосредственным руководителем которой является другой бывший игрок "канониров" в лице Пера Мертезакера.
"Повышение Эду формализует его возросшее влияние на функционирование нашей академии. Мы предвкушаем совместную работу Пера и Эду над дальнейшим усилением интеграции между первой командой и академией", — сообщил исполнительный директор "Арсенала" Винай Венкатешам.
18.11.2022 15:00
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