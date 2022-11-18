"Арсенал" повысил Эду до спортивного директора

"Арсенал" впервые в своей истории назначил спортивного директора, доверив эту роль Эду.

С лета 2019 Эду трудился техническим директором "Арсенала". Вместе с главным тренером Микелем Артетой они значительно преобразили облик лондонского клуба, который сейчас лидирует в Премьер-Лиге.



Своей работой бразильский специалист заслужил повышение и теперь, помимо своих текущих обязанностей, возьмет под свой контроль академию, непосредственным руководителем которой является другой бывший игрок "канониров" в лице Пера Мертезакера.



"Повышение Эду формализует его возросшее влияние на функционирование нашей академии. Мы предвкушаем совместную работу Пера и Эду над дальнейшим усилением интеграции между первой командой и академией", — сообщил исполнительный директор "Арсенала" Винай Венкатешам.