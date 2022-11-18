Мэддисон по-прежнему не может тренироваться

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон второй день подряд не смог тренироваться со сборной Англии.

Напомним, Мэддисон отсутствовал на тренировке англичан накануне. Это стало следствием проблем с коленом, обострившихся в матче "Лестера" против "Вест Хэма" в прошлый уикенд.



Сегодня, в пятницу, Джеймс вновь не мог заниматься в общей группе, сообщает Sky Sports. Остальные 25 игроков тренировались под наблюдением наставника Гарета Саутгейта.



Эта ситуация делает маловероятным участие Мэддисона в стартовом для англичан матче на Чемпионате Мира в Катаре — против Ирана в следующий понедельник.