Грилиш опасается за свое будущее в "Сити"

Плеймейкер Джек Грилиш разочарован своей ролью в "Манчестер Сити" и опасается, что клуб захочет его продать.

Летом 2021 "Сити" сделал Грилиша самым дорогим приобретением в истории Премьер-Лиги, пригласив Джека из "Астон Виллы" по сделке стоимостью 100 миллионов фунтов.



С тех пор Грилиш так и не смог стать основным игроком "горожан". Джек выходил в стартовом составе только на шесть матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, забив единственный гол.



И хотя публично главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола поддерживает Грилиша и говорит, что вклад Джека в игру — это не только результативные действия, сам игрок испытывает разочарование.



Как сообщает Football Insider, 27-летний англичанин "опустошен" после того, как Гвардиола не позволил ему сыграть ни минуты в матче против "Ливерпуля" — пока что важнейшем матче "Сити" в сезоне.



Более того, Грилиш опасается, что "Сити" захочет от него избавиться, если Джек не улучшит свою игру.