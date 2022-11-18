Грилиш опасается за свое будущее в "Сити"
Плеймейкер Джек Грилиш разочарован своей ролью в "Манчестер Сити" и опасается, что клуб захочет его продать.
Летом 2021 "Сити" сделал Грилиша самым дорогим приобретением в истории Премьер-Лиги, пригласив Джека из "Астон Виллы" по сделке стоимостью 100 миллионов фунтов.
С тех пор Грилиш так и не смог стать основным игроком "горожан". Джек выходил в стартовом составе только на шесть матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, забив единственный гол.
И хотя публично главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола поддерживает Грилиша и говорит, что вклад Джека в игру — это не только результативные действия, сам игрок испытывает разочарование.
Как сообщает Football Insider, 27-летний англичанин "опустошен" после того, как Гвардиола не позволил ему сыграть ни минуты в матче против "Ливерпуля" — пока что важнейшем матче "Сити" в сезоне.
Более того, Грилиш опасается, что "Сити" захочет от него избавиться, если Джек не улучшит свою игру.
18.11.2022 13:00
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обратил внимание на его игру в нескольких матчах, так создалось впечатление, что он знает один-единственный финт со смещением с левого края к штрафной и больше ничего не умеет.
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КОРОЛЬ!!!
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В Ньюкасл к Альмирону.
За 30 млн
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Оказался туповат для футбола лысого. Физика и техника на месте, но встроиться в слаженный механизм нужны мозги. Ну или готовность учиться и развиваться. Если в 27 лет не вышло, то уже не выйдет никогда.
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