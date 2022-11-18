Грилиш опасается за свое будущее в "Сити"

Джек Грилиш Плеймейкер Джек Грилиш разочарован своей ролью в "Манчестер Сити" и опасается, что клуб захочет его продать.

Летом 2021 "Сити" сделал Грилиша самым дорогим приобретением в истории Премьер-Лиги, пригласив Джека из "Астон Виллы" по сделке стоимостью 100 миллионов фунтов.

С тех пор Грилиш так и не смог стать основным игроком "горожан". Джек выходил в стартовом составе только на шесть матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, забив единственный гол.

И хотя публично главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола поддерживает Грилиша и говорит, что вклад Джека в игру — это не только результативные действия, сам игрок испытывает разочарование.

Как сообщает Football Insider, 27-летний англичанин "опустошен" после того, как Гвардиола не позволил ему сыграть ни минуты в матче против "Ливерпуля" — пока что важнейшем матче "Сити" в сезоне.

Более того, Грилиш опасается, что "Сити" захочет от него избавиться, если Джек не улучшит свою игру.


Метки Грилиш, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2022 13:00

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  1. danilych89 18.11.2022 14:00 # danilych89
    обратил внимание на его игру в нескольких матчах, так создалось впечатление, что он знает один-единственный финт со смещением с левого края к штрафной и больше ничего не умеет.

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  2. true-manc 18.11.2022 13:44 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  3. shearer1 18.11.2022 13:18 # shearer1
    В Ньюкасл к Альмирону.
    За 30 млн

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  4. empry 18.11.2022 13:03 # empry
    Оказался туповат для футбола лысого. Физика и техника на месте, но встроиться в слаженный механизм нужны мозги. Ну или готовность учиться и развиваться. Если в 27 лет не вышло, то уже не выйдет никогда.

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