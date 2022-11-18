Эрикссон: "Англия может выиграть ЧМ-2022"
Бывший главный тренер сборной Англии Свен Йоран Эрикссон считает, что команда Гарета Саутгейта способна выиграть Чемпионат Мира в Катаре.
К ЧМ-2022 англичане подходят после ужасной кампании в Лиге Наций, где они не выиграли ни одного из шести своих матчей.
Несмотря на это, Эрикссон верит, что Англия может добиться успеха в Катаре, однако шведский специалист считает, что то же самое способны сделать несколько других команд.
"Думаю, у них действительно сильный состав, и я думаю, они могут победить, могут достичь финала. Но, знаете, для этого важно, чтобы у тебя было немного удачи".
"Если вы спросите 10 или 100 экспертов о том, кто выиграет Чемпионат Мира, то получите разные ответы. Я не вижу явного фаворита на победу. Есть много претендентов, и Англия среди них".
"А также Франция, которая выиграла предыдущий Чемпионат Мира. У Бразилии много важных имен. Германия всегда среди претендентов. Конечно, Испания. Будет крайне интересно посмотреть, как начнется турнир в воскресенье", — сообщил Эрикссон Daily Mirror.
18.11.2022 12:00
Просмотров: 126
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
а может и не выиграть. 1:1 шансы, получается? оруу
(ответить)
Что там они все курят ?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий