Эрикссон: "Англия может выиграть ЧМ-2022"

Бывший главный тренер сборной Англии Свен Йоран Эрикссон считает, что команда Гарета Саутгейта способна выиграть Чемпионат Мира в Катаре.

К ЧМ-2022 англичане подходят после ужасной кампании в Лиге Наций, где они не выиграли ни одного из шести своих матчей.



Несмотря на это, Эрикссон верит, что Англия может добиться успеха в Катаре, однако шведский специалист считает, что то же самое способны сделать несколько других команд.



"Думаю, у них действительно сильный состав, и я думаю, они могут победить, могут достичь финала. Но, знаете, для этого важно, чтобы у тебя было немного удачи".



"Если вы спросите 10 или 100 экспертов о том, кто выиграет Чемпионат Мира, то получите разные ответы. Я не вижу явного фаворита на победу. Есть много претендентов, и Англия среди них".



"А также Франция, которая выиграла предыдущий Чемпионат Мира. У Бразилии много важных имен. Германия всегда среди претендентов. Конечно, Испания. Будет крайне интересно посмотреть, как начнется турнир в воскресенье", — сообщил Эрикссон Daily Mirror.