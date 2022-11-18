"Лестер" уверен в новом контракте с Тилемансом

"Лестер" уверен, что сможет предотвратить уход полузащитника Юри Тилеманса из клуба свободным агентом следующим летом.

Тилеманс до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт и с января сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Несмотря на это, сейчас "Лестер" не планирует продавать Юри в зимнее трансферное окно и все еще надеется договориться с 25-летним игроком сборной Бельгии о новой сделке.



Как сообщает Daily Mail, "лисы" находятся в хороших отношениях с представителями игрока и рассчитывают совершить прорыв в переговорах в ближайшие недели. В противном случае клуб с "Кинг Пауэр" может продать Тилеманса в январе.