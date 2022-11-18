Яя Туре не верит в успех Англии на ЧМ-2022

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре уверен, что сборная Англии выйдет из группы на Чемпионате Мира в Катаре, но дальше ей будет "тяжело".

В следующий понедельник англичане стартуют на ЧМ-2022 матчем против Ирана, после чего сыграют против США и Уэльса. Туре уверен, что с такими соперниками подопечные Гарета Саутгейта справятся.



В то же время Яя скептичен насчет шансов англичан в плей-офф и отдает предпочтение Бразилии с Аргентиной.



"Им будет тяжело. Из группы они выйдут, 100 процентов, я уверен в этом. Но дальше все решится на поле. Им потребуется 100-процентная самоотдача, поэтому что это будет совсем не просто".



"Время покажет. Там будет много сборных, которые просто приехали получить удовольствие от того, что представляют свою страну. Для них это будет как исполнение долга, и Англии, возможно, придется тяжело".



"Я уверен, что они преодолеют первую стадию, но дальше им будет тяжело".



"Мои фавориты? Мне всегда нравились хорошие команды, и Бразилия всегда является фаворитом всех турниров. Будь то Чемпионат Мира или другой турнир, они всегда являются фаворитом".



"Я хочу, чтобы победила европейская сборная, но, если честно, команды из Южной Америки выглядят по-настоящему устрашающе".



"Аргентина побеждает в последнее время, они выиграли Кубок Америки. Они в хорошей форме, у них хороший тренер, там есть Месси. Они захотят заявить о себе, как и Бразилия", — сообщил Туре talkSPORT.