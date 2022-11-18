Роналду надеется, что "Арсенал" выиграет Премьер-Лигу

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду выразил надежду, что "Арсенал" выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.

Беря интервью у Роналду, телеведущий Пирс Морган, который известен как большой фанат "Арсенала", не мог не спросить Криштиану о шансах на чемпионство лидирующей в данный момент команды Микеля Артеты.



"Хотел бы я, чтобы "Арсенал" выиграл Премьер-Лигу? Я надеюсь на это".



"В первую очередь я бы хотел, чтобы Премьер-Лигу выиграл "Манчестер", но если нет, то "Арсенал" — это та команда, за игрой которой мне нравится наблюдать".



"Мне нравится их команда. Мне нравится их тренер. Думаю, у них хорошая команда, Если "Манчестер Юнайтед" не выиграет Премьер-Лигу, я был бы рад, если это сделает "Арсенал", — сообщил Роналду в телешоу TalkTV.