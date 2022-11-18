Роналду: "МЮ отрезает мне ноги"

Нападающий Криштиану Роналду заявил, что не знает, останется ли в "Манчестер Юнайтед", где, как он чувствует ему "отрезают ноги".

С минувшего лета будущее Роналду является предметом интенсивных спекуляций, а после скандального интервью Криштиану Пирсу Моргану кажется, что уход 37-летнего португальца неизбежен.



Роналду признается, что он возвращался в "Юнайтед" с благими намерениями, однако клуб отказался к нему прислушиваться, и теперь Криштиану сомневается насчет дальнейшего сотрудничества.



"Останусь ли я в клубе? Сложно сказать прямо сейчас, потому что прямо сейчас я сосредоточен на Чемпионате Мира".



"Когда я пришел в "Манчестер Юнайтед", я всегда хотел помогать команде делать хорошие дела, направлять энергию в правильное русло и соперничать с лучшими командами".



"Но это сложно, когда они отрезают тебе ноги, когда они не слушают твоего совета и когда им не нравится, что ты блистаешь".



"Думаю, мне есть что посоветовать клубу, потому что я выигрывал индивидуальные и командные награды. Думаю, я могу быть очень полезным, но когда инфраструктура оставляет желать лучшего..." — сообщил Роналду в телешоу TalkTV.