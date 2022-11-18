"Ливерпуль" и "Ювентус" следят за Маунтом

"Ливерпуль" и "Ювентус" следят за контрактной ситуацией полузащитника "Челси" Мейсона Маунта.

Сейчас у 23-летнего Маунта остается чуть более 18 месяцев по действующему контракту с "Челси", и стороны даже не близки к заключению новой сделки.



Как сообщает The Guardian, Мейсон и "синие" вели переговоры с лета, и пока в них нет никаких признаков прорыва. Более того, сейчас диалог оказался приостановлен до января из-за отъезда игрока на Чемпионат Мира в Катаре.



Владельцы "Челси" не хотят терять Маунта, который является продуктом академии "синих", и сохраняют надежду на продление сотрудничества, но ситуация становится все более напряженной и вызывает все больший интерес у других клубов.



Одним из таких клубов является "Ливерпуль", чей центр поля давно нуждается в свежей крови. Кризисный "Ювентус" видится более экзотическим вариантом для полузащитника сборной Англии.



Сам Маунт, который является одним из самых низкооплачиваемых игроков первой команды "Челси", открыт к новому контракту, но хочет, чтобы его зарплата отражала его роль в команде Грэма Поттера.