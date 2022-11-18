Англия названа самой дорогой сборной на ЧМ-2022

Рахим Стерлинг и Джуд Беллингем Сборная Англии была названа самой дорогой по стоимости состава командой на Чемпионате Мира в Катаре.

К такому выводу пришли аналитики из CIES Football Observatory, проанализировав стоимость каждой из 32 сборных, принимающих участие на ЧМ-2022.

С собой в Катар главный тренер англичан Гарет Саутгейт взял 26 игроков, которые были суммарно оценены почти в полтора миллиарда евро (1.308 млрд. фунтов).

Самым дорогим игроком у англичан — да и на всем турнире — оказался полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем. Только он один был оценен в 202 млн. евро (176 млн. фунтов).

В топ-5 самых дорогих сборных также вошли Бразилия (1.269 млрд. фунтов), Франция (1.166 млрд. фунтов), Испания (1.047 млрд. фунтов) и Португалия (1.006 млрд. фунтов).

Стоимость сборных на ЧМ-2022

Стоимость сборных на ЧМ-2022


Метки рейтинги, сборная Англии, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2022 06:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea-69 18.11.2022 06:05 # chelsea-69
    Боже храни королеву

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  2. true-manc 18.11.2022 06:02 # true-manc
    United States Of America - победитель чемпионата мира по соккеру 2022

    FUCK YEAH!!!

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