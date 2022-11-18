Англия названа самой дорогой сборной на ЧМ-2022

Сборная Англии была названа самой дорогой по стоимости состава командой на Чемпионате Мира в Катаре.

К такому выводу пришли аналитики из CIES Football Observatory, проанализировав стоимость каждой из 32 сборных, принимающих участие на ЧМ-2022.



С собой в Катар главный тренер англичан Гарет Саутгейт взял 26 игроков, которые были суммарно оценены почти в полтора миллиарда евро (1.308 млрд. фунтов).



Самым дорогим игроком у англичан — да и на всем турнире — оказался полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем. Только он один был оценен в 202 млн. евро (176 млн. фунтов).



В топ-5 самых дорогих сборных также вошли Бразилия (1.269 млрд. фунтов), Франция (1.166 млрд. фунтов), Испания (1.047 млрд. фунтов) и Португалия (1.006 млрд. фунтов).







