Роналду: "Тен Хаг спровоцировал меня"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заявил, что его отказ выйти на замену в матче против "Тоттенхэма" был спровоцирован главным тренером Эриком Тен Хагом.

Напомним, в победном для "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" 19 октября (2:0) Роналду отказался выходить на замену в концовке.



Вместо этого Криштиану направился в подтрибунный тоннель и без промедления уехал с "Олд Траффорд", после чего был на время отлучен от остальной команды и наказан пропуском матча против "Челси".



37-летний португалец жалеет о своем поступке, но все равно находит ему оправдание и считает, что выходить на три минуты матча — это ниже его достоинства.



"Я буду честен с тобой, Пирс. Я жалею об этом. О том, что покинул стадион. Возможно, мне не стоило этого делать".



"Сложно сказать на 100 процентов, но, скажем так, я жалею об этом. Однако в то же время я чувствую, что тренер спровоцировал меня. Это неприемлемо для меня, чтобы тренер выпускал меня на три минуты матча".



"Прошу меня простить, но я не такой игрок. Я знаю, что могу дать командам", — сообщил Роналду в интервью Пирсу Моргану.