Директор FA: "Тоуни не взяли на ЧМ-2022 по футбольным причинам"

Исполнительный директор FA Марк Буллингем заверил, что сборная Англии не взяла нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни на Чемпионат Мира в Катаре по "футбольным причинам", а не из-за расследования насчет ставок.

Спустя считанные дни, как Тоуни остался вне заявки английской сборной на ЧМ-2022, в адрес Айвена были выдвинуты обвинения касательно 232 нарушений запрета на ставки в период с февраля 2017 по январь 2021.



Многие увидели в этих двух событиях прямую связь — иначе сложно объяснить, почему главный тренер англичан Гарет Саутгейт смог проигнорировать забившего 10 голов в этом сезоне Премьер-Лиги нападающего, однако Буллингем уверяет, что это совпадение.



"Он был абсолютно доступен для выбора. Его не взяли по футбольным причинам", — сообщил Буллингем BBC.