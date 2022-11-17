Инвесторы проявляют "большой интерес" к "Ливерпулю"
Партнер Fenway Sports Group Сэм Кеннеди заявил, что возможность вложиться в "Ливерпуль" вызывала большой интерес среди инвесторов со всего мира.
На прошлой неделе владельцы "Ливерпуля" из американской компании FSG публично объявили, что "открыты к новым акционерам".
Предполагается, что FSG готова продать мерсисайдский клуб частично или полностью, однако отбор потенциальных инвесторов будет тщательным и небыстрым.
"Существует большой интерес от ряда потенциальных партнеров, помышляющих об инвестициях в клуб. Рассмотрение вариантов насчет инвестиций в "Ливерпуль" находится в ранней стадии", — цитирует Кеннеди Liverpool Echo.
17.11.2022 22:00
Просмотров: 448
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Кто же не пожелает подешевке прикупить себе портовых шалашевок
(ответить)
в бордели всегда выгодно инвестировать
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий