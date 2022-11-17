Инвесторы проявляют "большой интерес" к "Ливерпулю"

Ливерпуль Партнер Fenway Sports Group Сэм Кеннеди заявил, что возможность вложиться в "Ливерпуль" вызывала большой интерес среди инвесторов со всего мира.

На прошлой неделе владельцы "Ливерпуля" из американской компании FSG публично объявили, что "открыты к новым акционерам".

Предполагается, что FSG готова продать мерсисайдский клуб частично или полностью, однако отбор потенциальных инвесторов будет тщательным и небыстрым.

"Существует большой интерес от ряда потенциальных партнеров, помышляющих об инвестициях в клуб. Рассмотрение вариантов насчет инвестиций в "Ливерпуль" находится в ранней стадии", — цитирует Кеннеди Liverpool Echo.


Метки FSG, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. funkyfresh 17.11.2022 22:51 # funkyfresh
    Кто же не пожелает подешевке прикупить себе портовых шалашевок

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  2. true-manc 17.11.2022 22:19 # true-manc
    в бордели всегда выгодно инвестировать

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