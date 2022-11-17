"Сити" отрицает, что трансфер Роналду был близок

Криштиану Роналду "Манчестер Сити" отрицает, что нападающий Криштиану Роналду был близок к переезду на "Этихад" в прошлом году.

Среди откровений, которые Роналду сделал в интервью Пирсу Моргану, Криштиану поведал, что едва не перешел в "Сити" перед тем, как вернуться в "Манчестер Юнайтед".

По словам Роналду, он много разговаривал с "горожанами", а ключом к смене его планов стало вмешательство сэра Алекса Фергюсона, у которого он играл в "Юнайтед" с 2003 по 2009 год.

Однако источники из "Сити" заверили ESPN, что Роналду никогда не был близок к переезду на "Этихад". Интерес "горожан" к Криштиану действительно существовал, но был "умеренным", а слова 37-летнего португальца "не отражают" реальное положение вещей.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2022 21:00

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  1. true-manc 17.11.2022 21:06 # true-manc
    да кому нужна была эта старая кляча... понятное дело, что просто забайтили пригородных недотеп на заранее обреченный на провал, трансфер, вот и и всё

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