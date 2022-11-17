"Сити" отрицает, что трансфер Роналду был близок

"Манчестер Сити" отрицает, что нападающий Криштиану Роналду был близок к переезду на "Этихад" в прошлом году.

Среди откровений, которые Роналду сделал в интервью Пирсу Моргану, Криштиану поведал, что едва не перешел в "Сити" перед тем, как вернуться в "Манчестер Юнайтед".



По словам Роналду, он много разговаривал с "горожанами", а ключом к смене его планов стало вмешательство сэра Алекса Фергюсона, у которого он играл в "Юнайтед" с 2003 по 2009 год.



Однако источники из "Сити" заверили ESPN, что Роналду никогда не был близок к переезду на "Этихад". Интерес "горожан" к Криштиану действительно существовал, но был "умеренным", а слова 37-летнего португальца "не отражают" реальное положение вещей.