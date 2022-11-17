Кертис Джонс заключил новый контракт с "Ливерпулем"
Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2027 года.
Джонс начал свой путь в системе "Ливерпуля" с команды U-9, а за первую команду дебютировал в январе 2019.
За эти без малого четыре года Кертис сыграл 81 матч за "красных" и забил восемь голов, свой предыдущий контракт заключив в июле 2020.
Вместе с командой Юргена Клоппа англичанин выиграл Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги и Суперкубок Англии, а в феврале 2020 — в возрасте 19 лет и пяти дней — стал самым молодым капитаном в истории "Ливерпуля".
"Я предельно счастлив, я взволнован. Это было легкое решение".
"Это мой родной клуб, я "скаузер", я поддерживаю этот клуб всю свою жизнь, поэтому да, я взволнован, и мне не терпится увидеть, что случится в будущем", — сообщил Джонс.
17.11.2022 20:00
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вот вам и беллингем
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