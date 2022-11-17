"Ливерпуль" готов купить Беллингема уже в январе

"Ливерпуль" готов попытаться приобрести полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема уже в январе.

Ранее ожидалось, что следующим летом ведущие клубы Премьер-Лиги и европейские гранды вроде "Реала" устроят настоящую битву за Беллингема.



Однако тяжелая кадровая ситуация в центре поля подталкивает "Ливерпуль" к тому, чтобы действовать на опережение.



По информации Football Insider, "красные" уже обозначили свой интерес к Джуду и провели предварительные переговоры через посредников о покупке 19-летнего игрока сборной Англии в январе.



"Ливерпуль" состоит в отличных отношениях с лагерем Беллингема и готов обновить свой трансферный рекорд ради приглашения Джуда — речь может идти о сумме свыше 100 миллионов фунтов.



Добавим, в этом сезоне Беллингем действует в "Боруссии" в более атакующей роли, часто на правом краю полузащиты. Джуд сыграл 18 матчей за свой клуб, забив восемь голов и отдав две результативные передачи.