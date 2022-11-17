Роналду раскритиковал современную молодежь

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду раскритиковал современных молодых игроков.

В интервью Пирсу Моргану 37-летний португалец отметил разницу между современным поколением игроков и его поколением.



По словам Роналду, он пытается подавать пример своим профессиональным отношением к делу, но мало кто из молодежи готов подражать ему.



"Я не думаю, что они не уважают более опытных или старших игроков. Я не думаю, что "неуважение" — это подходящее слово".



"Просто они живут в другую эру... Их настрой не такой. Им не приходилось страдать".



"Дело в их желании. Думаю, многое дается им легче. Они не страдали. Им многое безразлично. Я имею ввиду не только "Манчестер Юнайтед", но все команды, все лиги в мире. Они не те, что в моем поколении".



"Но мы не можем винить их, потому что это часть жизни. Новое поколение и новые технологии, которые отвлекают их. Так что это не удивляет меня".



"Но в то же время мне немного жаль, потому что в моей молодости у тебя перед глазами были лучшие примеры, и ты стремился повторить их успехи, как минимум. Это странно, потому что я помню себя в 18, 19, 20 лет, и я всегда равнялся на лучших игроков вроде Рууда Ван Нистелроя, Рио Фердинанда, Роя Кина и Райана Гиггза".



"Поэтому я был успешен, и поэтому я до сих пор играю. Я забочусь о своем организме, своем настрое, своей голове, потому что я видел тех парней и учился у них".



"Я не тот парень, которому нравится давать советы. Я предпочитаю быть примером. Каждое утро я делаю одни и те же вещи. Я, наверное, первый приезжаю на базу и последний с нее уезжаю. Думаю, детали говорят сами за себя".



"Но это поколение, как кажется, слышит что-нибудь и забывает это через две минуты. Они делают то, что им нравится".



"Поэтому, как я и сказал, мне нравится подавать пример. И некоторые подражают мне. Но большинство — нет. Им все равно".



"Их карьеры не будут такими долгими. На мой взгляд, для них это невозможно. В моем поколении было много игроков, которые в 36, 37, 38 лет по-прежнему выступали на высоком уровне".



"Думаю, из этого поколения можно будет по пальцам рук пересчитать игроков, которые добьются того же", — сообщил Роналду в эфире TalkTV.