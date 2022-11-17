Роналду раскритиковал современную молодежь

Криштиану Роналду Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду раскритиковал современных молодых игроков.

В интервью Пирсу Моргану 37-летний португалец отметил разницу между современным поколением игроков и его поколением.

По словам Роналду, он пытается подавать пример своим профессиональным отношением к делу, но мало кто из молодежи готов подражать ему.

"Я не думаю, что они не уважают более опытных или старших игроков. Я не думаю, что "неуважение" — это подходящее слово".

"Просто они живут в другую эру... Их настрой не такой. Им не приходилось страдать".

"Дело в их желании. Думаю, многое дается им легче. Они не страдали. Им многое безразлично. Я имею ввиду не только "Манчестер Юнайтед", но все команды, все лиги в мире. Они не те, что в моем поколении".

"Но мы не можем винить их, потому что это часть жизни. Новое поколение и новые технологии, которые отвлекают их. Так что это не удивляет меня".

"Но в то же время мне немного жаль, потому что в моей молодости у тебя перед глазами были лучшие примеры, и ты стремился повторить их успехи, как минимум. Это странно, потому что я помню себя в 18, 19, 20 лет, и я всегда равнялся на лучших игроков вроде Рууда Ван Нистелроя, Рио Фердинанда, Роя Кина и Райана Гиггза".

"Поэтому я был успешен, и поэтому я до сих пор играю. Я забочусь о своем организме, своем настрое, своей голове, потому что я видел тех парней и учился у них".

"Я не тот парень, которому нравится давать советы. Я предпочитаю быть примером. Каждое утро я делаю одни и те же вещи. Я, наверное, первый приезжаю на базу и последний с нее уезжаю. Думаю, детали говорят сами за себя".

"Но это поколение, как кажется, слышит что-нибудь и забывает это через две минуты. Они делают то, что им нравится".

"Поэтому, как я и сказал, мне нравится подавать пример. И некоторые подражают мне. Но большинство — нет. Им все равно".

"Их карьеры не будут такими долгими. На мой взгляд, для них это невозможно. В моем поколении было много игроков, которые в 36, 37, 38 лет по-прежнему выступали на высоком уровне".

"Думаю, из этого поколения можно будет по пальцам рук пересчитать игроков, которые добьются того же", — сообщил Роналду в эфире TalkTV.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 438

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gary47 17.11.2022 18:15 # gary47
    Очередное нытье очень богатого, очень талантливого, но очень неумного человека...

    (ответить)

  2. ruchinski 17.11.2022 18:14 # ruchinski
    такой человек мучастеру не нужон. выгнать быстрее его!

    (ответить)

  3. gameboy 17.11.2022 18:04 # gameboy
    Долбоеб гелевый, закрой пасть уже

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: