Невилл: "МЮ обязан разорвать контракт с Роналду в ближайшие дни"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл призвал "Манчестер Юнайтед" расторгнуть контракт с нападающим Криштиану Роналду и сделать это в ближайшие дни.

Как признается Невилл, он согласен со многими вещами из скандального интервью Роналду, однако Гари считает, что Криштиану не имел права критиковать "Юнайтед", будучи сотрудником клуба.



"Нет, я не думаю, что для него есть путь назад, да и он не хочет этого. Иначе он бы не стал давать это интервью. Он знал, что попадет в заголовки газет, и это будет конец его карьеры в "Манчестер Юнайтед".



"Мне интересно, как поступит "Манчестер Юнайтед", потому что реальность такова, что они обязаны разорвать контракт Криштиану, иначе они создадут прецедент, и любой игрок сможет критиковать их в будущем".



"Я согласен со многими вещами, что сказал Криштиану, и многие фанаты тоже согласятся с Криштиану, но когда ты являешься сотрудником какого-либо бизнеса и говоришь такие вещи, твой работодатель обязан тебя уволить, и "Манчестер Юнайтед" обязан сделать это в ближайшие дни".



"Наверное, Криштиану тоже хочет этого, но этой ситуации можно было избежать. Они могли встретиться пару недель назад и проложить путь к берегу через неспокойное море, но этого не случилось, и теперь обе стороны оказались загнаны в угол", — сообщил Невилл Sky Sports.