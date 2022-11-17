Почеттино открыт к работе со сборной Англии

Бывший наставник "Тоттенхэма" и "Саутгемптона" Маурисио Почеттино заявил, что открыт к работе со сборной Англии.

Почеттино, который находится без работы со своего увольнения из ПСЖ минувшим летом, был замечен вместе со своим ассистентом Хесусом Пересом на "Уэмбли" в сентябре, когда англичане принимали сборную Германии в рамках Лиги Наций.



Своей работой в двух клубах Премьер-Лиги Маурисио заслужил репутацию специалиста, который умеет выращивать звезд из молодых игроков, и этот навык может пригодиться 52-летнему аргентинцу, если его вдруг позовут на место Гарета Саутгейта после Чемпионата Мира в Катаре.



"Конечно, мои отношения с Англией всегда были очень хорошими".



"У нас хорошие отношения с академиями, мы пытались развивать игроков для национальных команд. Мне так комфортно здесь. Никогда не знаешь, что случится. Я открыт ко всему", — ответи Почеттино The Athletic на вопрос о работе со сборной Англии.



Добавим, Почеттино прекрасно знаком с техническим директором FA Джоном Макдермоттом, с которым ему довелось поработать в "Тоттенхэме".