Роналду получил предложение из Австралии

Нападающий Криштиану Роналду получил первое конкретное предложение, чтобы покинуть "Манчестер Юнайтед" в январе.

После скандального интервью Роналду кажется, что у Криштиану уже нет будущего в "Юнайтед", и уход 37-летнего португальца — это вопрос ближайшего времени.



Если Роналду действительно покинет Манчестер, его готовы с распростертыми объятиями принять в Австралии. Босс местной А-Лиги Данни Таунсенд уже выдвинул соответствующее предложение агенту игрока Жорже Мендешу.



"Он сказал, что его не любят и не уважают в "Манчестер Юнайтед", но мы в Австралии определенно обеспечим ему много любви и уважения".



"Возможно, мы не в состоянии соперничать с другими в финансовом плане, но мы можем соперничать иначе", — сообщил Таунсенд News Corp.



Добавим, как раз за австралийский "Мельбурн Виктори" выступает Нани, бывший одноклубник Роналду и его партнер по сборной.