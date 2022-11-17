Мэддисон пропустил тренировку англичан
Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон пропустил тренировку сборной Англии в четверг.
Накануне все 26 игроков, включая Кайла Уолкера и Калвина Филлипса, приняли участие в тренировке английской сборной в Дохе.
Но сегодня у команды Гарета Саутгейта возникли первые кадровые проблемы, что вылилось в отсутствие 25-летнего Мэддисона на утренней тренировке.
Как сообщает Sky Sports, Джеймса вновь беспокоит колено, из-за которого он был заменен в матче "Лестера" против "Вест Хэма" в минувший уикенд.
Впрочем, повреждение Мэддисона не носит серьезного характера — речь, скорее, идет о мере предосторожности, и Джеймс имеет все шансы сыграть в стартовом для англичан матче на Чемпионате Мира — против Ирана в следующий понедельник.
17.11.2022 14:00
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