Мэддисон пропустил тренировку англичан

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон пропустил тренировку сборной Англии в четверг.

Накануне все 26 игроков, включая Кайла Уолкера и Калвина Филлипса, приняли участие в тренировке английской сборной в Дохе.



Но сегодня у команды Гарета Саутгейта возникли первые кадровые проблемы, что вылилось в отсутствие 25-летнего Мэддисона на утренней тренировке.



Как сообщает Sky Sports, Джеймса вновь беспокоит колено, из-за которого он был заменен в матче "Лестера" против "Вест Хэма" в минувший уикенд.



Впрочем, повреждение Мэддисона не носит серьезного характера — речь, скорее, идет о мере предосторожности, и Джеймс имеет все шансы сыграть в стартовом для англичан матче на Чемпионате Мира — против Ирана в следующий понедельник.