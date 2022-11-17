О'Хара: "В сборной Магуайр достиг большего, нежели Терри и Фердинанд"
Экс-игрок "Тоттенхэма" Джейми О'Хара считает, что защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр превзошел Джона Терри и Рио Фердинанда на международном уровне.
В свое время Терри и Фердинанд считались эталонами центрального защитника. Магуайр этим похвастать не может, хотя и сохраняет звание самого дорого игрока обороны в мире.
Тем не менее, О'Хара указывает на то, что в сборной Англии Терри и Фердинанду не удавалось приближаться к большим трофеям, в отличие от Магуайра.
"С ним они добрались до финала Евро и полуфинала Чемпионата Мира. В обоих случаях Харри Магуайр попадал в символическую сборную турнира".
"Нет, его нельзя поставить в один ряд с Джоном Терри и Рио Фердинанд на клубном уровне, но почему не сделать это на международном уровне? Он достиг большего, нежели они".
"На международном уровне Харри Магуайр достиг большего, нежели Рио Фердинанд и Джон Терри", — сообщил О'Хара talkSPORT.
17.11.2022 12:00
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добился он пустой авоськи, которую Райс им и подарит после вылета в 1/8 ...
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Это правда
И как игрок магваер не сильно им уступает, на самом деле. Нагреватель унитазов и пердинанд были теми еще привозилами косячниками, просто многие уже забыли
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