О'Хара: "В сборной Магуайр достиг большего, нежели Терри и Фердинанд"

Экс-игрок "Тоттенхэма" Джейми О'Хара считает, что защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр превзошел Джона Терри и Рио Фердинанда на международном уровне.

В свое время Терри и Фердинанд считались эталонами центрального защитника. Магуайр этим похвастать не может, хотя и сохраняет звание самого дорого игрока обороны в мире.



Тем не менее, О'Хара указывает на то, что в сборной Англии Терри и Фердинанду не удавалось приближаться к большим трофеям, в отличие от Магуайра.



"С ним они добрались до финала Евро и полуфинала Чемпионата Мира. В обоих случаях Харри Магуайр попадал в символическую сборную турнира".



"Нет, его нельзя поставить в один ряд с Джоном Терри и Рио Фердинанд на клубном уровне, но почему не сделать это на международном уровне? Он достиг большего, нежели они".



"На международном уровне Харри Магуайр достиг большего, нежели Рио Фердинанд и Джон Терри", — сообщил О'Хара talkSPORT.