Оуэн по-прежнему считает "Сити" фаворитом на завоевание титула

Майкл Оуэн Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн продолжает считать "Манчестер Сити" фаворитом на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

На перерыв, связанный с Чемпионатом Мира в Катаре, "Сити" ушел, уступая пять очков лидирующему "Арсеналу".

Оуэн признается, что поверил в шансы "канониров" на чемпионство, но все равно считает, что "горожане" придут к финишу первыми.

"Они ("Арсенал") довольно уверенно возглавляют таблицу, не так ли? Теперь многие люди поверили, что "Арсенал" — это грозная сила, и я один из них".

"Это как-то тихо подкралось к нам. Они постепенно прибавляли в последние годы, но их прогресс в этом сезоне поразителен".

"Я по-прежнему считаю "Манчестер Сити" лучшей командой. Думаю, они являются фаворитами на завоевание титула".

"Но их поражение от "Брентфорда" показало, что они, возможно, не в полном порядке", — цитирует Оуэна Football.London.


Метки Арсенал, Манчестер Сити, Оуэн, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2022 11:00

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