Оуэн по-прежнему считает "Сити" фаворитом на завоевание титула

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн продолжает считать "Манчестер Сити" фаворитом на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

На перерыв, связанный с Чемпионатом Мира в Катаре, "Сити" ушел, уступая пять очков лидирующему "Арсеналу".



Оуэн признается, что поверил в шансы "канониров" на чемпионство, но все равно считает, что "горожане" придут к финишу первыми.



"Они ("Арсенал") довольно уверенно возглавляют таблицу, не так ли? Теперь многие люди поверили, что "Арсенал" — это грозная сила, и я один из них".



"Это как-то тихо подкралось к нам. Они постепенно прибавляли в последние годы, но их прогресс в этом сезоне поразителен".



"Я по-прежнему считаю "Манчестер Сити" лучшей командой. Думаю, они являются фаворитами на завоевание титула".



"Но их поражение от "Брентфорда" показало, что они, возможно, не в полном порядке", — цитирует Оуэна Football.London.