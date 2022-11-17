Райс взял в Катар пустую сумку для трофея

Деклан Райс Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс пошутил, что берет пустую сумку в Катар, чтобы привезти домой трофей Чемпионата Мира.

Несмотря на провальное выступление в Лиге Наций, сборная Англии считается одним из фаворитов ЧМ-2022.

И Райс решительно настроен достичь успеха в Катаре после того, как англичане добрались до полуфинала ЧМ-2018 и финала Евро-2020.

"В этой сумке ничего нет. Там свободное место. Надеюсь, я привезу в ней трофей домой", — цитирует Райса The Sun.


Метки Вест Хэм, Райс, сборная Англии, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2022 10:00

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  1. chr1s8rown 17.11.2022 10:25 # chr1s8rown
    Тупой пенс

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  2. ben-arfa 17.11.2022 10:21 # ben-arfa
    «В этой сумке ничего нет»

    Ну да, так мы и поверили. Целый чемодан caмoтыков привез с собой в Катар, не забыл про команду!

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  3. infamous 17.11.2022 10:05 # infamous
    Игроки Арсенала тоже такие сумки собой носят, 20 лет уже

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