Райс взял в Катар пустую сумку для трофея
Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс пошутил, что берет пустую сумку в Катар, чтобы привезти домой трофей Чемпионата Мира.
Несмотря на провальное выступление в Лиге Наций, сборная Англии считается одним из фаворитов ЧМ-2022.
И Райс решительно настроен достичь успеха в Катаре после того, как англичане добрались до полуфинала ЧМ-2018 и финала Евро-2020.
"В этой сумке ничего нет. Там свободное место. Надеюсь, я привезу в ней трофей домой", — цитирует Райса The Sun.
17.11.2022 10:00
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Последние комментарии:
Тупой пенс
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«В этой сумке ничего нет»
Ну да, так мы и поверили. Целый чемодан caмoтыков привез с собой в Катар, не забыл про команду!
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Игроки Арсенала тоже такие сумки собой носят, 20 лет уже
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