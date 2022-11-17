Райс взял в Катар пустую сумку для трофея

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс пошутил, что берет пустую сумку в Катар, чтобы привезти домой трофей Чемпионата Мира.

Несмотря на провальное выступление в Лиге Наций, сборная Англии считается одним из фаворитов ЧМ-2022.



И Райс решительно настроен достичь успеха в Катаре после того, как англичане добрались до полуфинала ЧМ-2018 и финала Евро-2020.



"В этой сумке ничего нет. Там свободное место. Надеюсь, я привезу в ней трофей домой", — цитирует Райса The Sun.