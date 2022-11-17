Мудрик возмущен, сколько денег хочет за него "Шахтер"

Вингер Михаил Мудрик возмутился тем, что "Шахтер" повысил цену за него до 100 миллионов евро (87 млн. фунтов).

Накануне издание The Athletic, ссылаясь на генерального директора "Шахтера" Сергея Палкина, сообщило, что "Шахтер" отпустит Мудрика в январе только за 100 млн. евро.



Среди претендентов на Мудрика значится "Арсенал", и Михаил мечтает о такого рода переходе, поэтому поведение "Шахтера" расстраивает 21-летнего игрока сборной Украины.



"Узнав свою цену, я был не то, что удивлен — я был шокирован. У меня долгосрочный контракт с "Шахтером", я отдаю все свои силы, энергию, чтобы "Шахтер" достигал максимальных результатов".



"Я очень надеялся, что своей игрой принесу большую пользу "Шахтеру" и мной заинтересуются клубы из европейских топ-чемпионатов. Общался со своим агентом и знаю, что летом по мне было несколько предложений из клубов европейских топ-чемпионатов, но клуб решил меня не отпускать. Воспринял это абсолютно нормально, потому что полностью доверяю руководству "Шахтера".



"Понимаете, я со всем уважением отношусь к чемпионату Украины, но у каждого футболиста есть мечта играть в топ-клубе и в топ-чемпионате — я не исключение. Но я на 100 процентов уверен, что из чемпионата Украины вряд ли купят игрока за 100 миллионов".



"Сумма в 100 миллионов ставит шлагбаум для моего перехода в топ-чемпионат, о котором я так мечтал. Не могу сказать, что моя мечта убита, но ранена — это точно. Но я профессионал, я являюсь игроком "Шахтера", у нас осталось несколько сложных игр в чемпионате, в которых мы обязаны побеждать, и я буду прикладывать для этого максимум усилий", — сообщил Мудрик Sportarena.