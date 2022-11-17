Уолкер будет готов ко второму матчу англичан на ЧМ-2022
Правый защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, что будет полностью готов ко второму матчу на групповом этапе Чемпионата Мира в Катаре.
Несмотря на перенесенную в начале октября операцию на пахе, Уолкер попал в заявку англичан на ЧМ-2022 и накануне был замечен тренирующимся в общей группе.
Однако Кайлу еще нужно время, чтобы набрать форму, это едва ли произойдет до матча против Ирана 21 ноября. Поэтому 32-летний защитник надеется сыграть против США спустя четыре дня.
"Представлять свою страну на такого рода турнире — это всегда огромное достижение, учитывая сопутствующие обстоятельства. Особенно из-за травмы, которая потребовала операция и которая поставила мое участие под вопрос".
"Однако физиотерапевты заслуживают большой похвалы за то, что помогли мне выздороветь. Я никогда не переживал, и я должен верить в себя. Я был уверен, и мне лишь требовалось правильно подготовиться на поле и за его пределами".
"Буду я играть или нет, это зависит от тренера. Возможно, мне слегка не хватает времени, чтобы набрать форму к первому матчу, но далее я буду в порядке и буду готов", — сообщил Уолкер ITV.
17.11.2022 08:00
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уокер? конч саутгейт взял вокера но не великого Джеймса
питр
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